Наркоділок зі Львова отримав вирок суду — скільки проведе за ґратами

У Львів судили наркоділка — торгував речовинами через Telegram
У Львові молодого чоловіка визнано винним у незаконному збуті та зберігання психотропних речовин. Він замовляв великі партії наркотичних речовин, а потім продавав їх у роздріб.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.
Деталі слідства
За даними слідства, обвинувачений організував схему збуту наркотичних та психотропних речовин. Він замовляв великі партії PVP, амфетаміну та мефедрону, фасував їх на дрібні дози й відправляв покупцям поштою. Зв'язок із клієнтами здійснювався через месенджер Telegram, а оплата надходила на банківські картки.
Під час обшуку в помешканні обвинуваченого було вилучено майже півтора кілограма психотропних речовин у вигляді таблеток та порошку (PVP, екстазі, мефедрон, амфетамін) і близько 600 грамів канабісу.
Рішення суду
Чоловікові інкриміновано незаконне придбання, зберігання з метою збуту та продаж наркотичних та психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних. Його дії кваліфіковано за ст. 307 Кримінального кодексу України.
Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялось, що у Львівській області прикордонники викрили жінку, яка намагалась провезти в Україні наркотики. Їх загальна вартість становила 42 мільйони гривень.
А на Одещині викрили чоловіка, який виростив та зберігав понад 55 кілограмів канабісу. Йому оголосили підозру.
