Наркоділок зі Львова отримав вирок суду — скільки проведе за ґратами

Вилучені наркотичні речовини у підозрюваного. Фото: Львівська прокуратура

У Львові молодого чоловіка визнано винним у незаконному збуті та зберігання психотропних речовин. Він замовляв великі партії наркотичних речовин, а потім продавав їх у роздріб.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Деталі слідства

За даними слідства, обвинувачений організував схему збуту наркотичних та психотропних речовин. Він замовляв великі партії PVP, амфетаміну та мефедрону, фасував їх на дрібні дози й відправляв покупцям поштою. Зв'язок із клієнтами здійснювався через месенджер Telegram, а оплата надходила на банківські картки.

Під час обшуку в помешканні обвинуваченого було вилучено майже півтора кілограма психотропних речовин у вигляді таблеток та порошку (PVP, екстазі, мефедрон, амфетамін) і близько 600 грамів канабісу.

Рішення суду

Чоловікові інкриміновано незаконне придбання, зберігання з метою збуту та продаж наркотичних та психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних. Його дії кваліфіковано за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області прикордонники викрили жінку, яка намагалась провезти в Україні наркотики. Їх загальна вартість становила 42 мільйони гривень.

А на Одещині викрили чоловіка, який виростив та зберігав понад 55 кілограмів канабісу. Йому оголосили підозру.