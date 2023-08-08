Во львовской больнице впервые в Украине прооперировали младенца с редким пороком сердца

Львовские хиргуры в операционной. Фото: Первое ТМО

В детской больнице св. Николая впервые в Украине младенцу сделали операцию по двойному перемещению аортальных корней. Это один из самых тяжелых и крайне редких врожденных пороков сердца. Операция длилась более 14 часов.

Об этом информирует прессслужба Первого медицинского объединения Львова.

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История младенца

Маленькая Николь родилась в Тернополе. После рождения врачи услышали шумы в сердце ребенка. И обнаружили очень редкую патологию, которая встречается только у 0,15% детей, рождающихся с пороками сердца. Единственный шанс на спасение — операция в первые дни жизни.

Николь после операции. Фото: Первое ТМО Львова

"Диагноз звучит сложно: транспозиция, то есть неправильное положение, магистральных сосудов с дефектом межжелудочковой перегородки и стенозом, то есть сужение легочной артерии. Ее клапан был уменьшен и неправильно сформирован. Поэтому у Николь стремительно развился цианоз — синюшность кожны покровов и кислородное голодание", — рассказали в больнице.

В 8 месяцев Николь прооперировали

Как отмечают в медучреждении, в восемь месяцев Николь весила уже 8 кг — оптимальный вес для операции.

Кардиохирурги решают оперировать ребенка с помощью методики DRT – Double root translocation, что означает двойное перемещение корней. Пока такие операции в Украине еще не выполняли. Этот метод считается самым сложным в детской кардиохирургии.

Пациентка Николь с родителями после операции. Фото: Первое ТМО Львова

"Преимущество метода в том, что он дает наибольшую анатомическую выгоду после коррекции. Мы не просто меняем сосуды местами, а фактически полностью высекаем из сердца корень каждого артериального сосуда — с его родным клапаном. Потом меняем их местами: корень аорты пришиваем к левому желудочку, а корень легочной — к правому — так, как это должно быть в норме. Это означает, что каждый из артериальных сосудов будет со своим клапаном, и они будут расти вместе с ребенком, что самое важное в детской кардиохирургии", — рассказывает об уникальности метода заведующий отделение детской кардиохирургии Александр Ячник.

Добавим, что операция длилась более 14 часов и прошла успешно. Уже на третий день девочка была переведена на самостоятельное дыхание. Послеоперационный период истек без осложнений. И через три недели Николь выписали из больницы.

Пациент Николь с родителями и командой врачей. Фото: Первое ТМО Львова

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской областной детской больнице "Охматдет" спасли преждевременно рожденного младенца с абсцессом печени и некротизирующим энтероколитом. Младенец, названный Викторией, родился преждевременно на 29 неделе беременности с весом 1,4 кг.

Также мы писали, что во Львовской областной детской больнице "Охматдет" выходили преждевременно рожденную девочку весом всего 700 граммов. У младенца диагностировали смертельное заболевание — некротизирующий энтероколит.