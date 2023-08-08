У львівській лікарні вперше в Україні прооперували немовля з рідкісною вадою серця

Львівські хіргури в операційній. Фото: Перше ТМО

У дитячій лікарні св. Миколая вперше в Україні немовляті зробили операцію з подвійного переміщення аортальних коренів. Це одне з найважчих і вкрай рідкісних вроджених вад серця. Операція тривала понад 14 годин.

Про це іфнормує пресслужба Першого медичного об'єднання Львова.

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Історія немовляти

Маленька Ніколь народилась у Тернополі. Після народження лікарі почули шуми в серці дитини. І виявили дуже рідкісну патологію, яка зустрічається лише у 0,15% дітей, що народжуються з вадами серця. Єдиний шанс на порятунок — операція у перші дні життя.

Ніколь після операції. Фото: Перше ТМО Львова

"Діагноз звучить складно: транспозиція, тобто неправильне положення, магістральних судин з дефектом міжшлуночкової перегородки та стенозом, тобто звуженням, легеневої артерії. Її клапан був зменшений та неправильно сформований. Тож в Ніколь стрімко розвинувся ціаноз — синюшність шкірних покривів та кисневе голодування", — розповіли у лікарні.

У 8 місяців Ніколь прооперували

Як зазначають у медзакладі, у вісім місяців Ніколь важила вже 8 кг — оптимальні для проведення радикального втручання. Кардіохірурги вирішують оперувати дитину за допомогою методики DRT — Double root translocation, що значить подвійне переміщення коренів. Донині такі операції в Україні ще не виконували. Цей метод водночас вважається і найскладнішим в дитячій кардіохірургії, і найбільш помічним.

Пацієнтка Ніколь з батьками після операції. Фото: Перше ТМО Львова

"Перевага методу в тому, що він дає найбільшу анатомічну вигоду після корекції. Ми не просто міняємо судини місцями, а фактично повністю висікаємо з серця корінь кожної артеріальної судини — з її рідним клапаном. Потому міняємо їх місцями: корінь аорти пришиваємо до лівого шлуночка, а корінь легеневої — до правого — так, як це має бути в нормі. Це означає, що кожна з артеріальних судин буде зі своїм клапаном, і вони будуть рости разом з дитиною, що найважливіше в дитячій кардіохірургії", — розповідає про унікальність методу завідувач відділення дитячої кардіохірургії Олександр Ячнік.

Додамо, операція тривала понад 14 годин та пройшла успішно. Вже на третій день дівчинка була переведена на самостійне дихання. Післяопераційний період минув без ускладнень. І за три тижні Ніколь виписали з лікарні.

Пацієнтка Ніколь з батьками та командою лікарів. Фото: Перше ТМО Львова

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