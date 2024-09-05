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Во Львовском городском совете сообщили, когда будет прощание с погибшими от ракетного удара

5 сентября 2024 14:38
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Прощание с погибшими от ракетного удара по Львову — когда и где будут похороны
Последствия ракетных ударов по Львову 4 сентября. Фото: REUTERS
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Львов приходит в себя от российских масштабных обстрелов 4 сентября. В городском совете назвали дни и места, когда состоится церемония прощания с погибшими от атаки.

Информацию обнародовала пресс-служба Львовского городского совета в четверг, 5 сентября.

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С погибшими будут прощаться во Львове два дня — в пятницу, 6 сентября, и в субботу, 7 сентября.

В частности, 41-летнюю Евгению Базилевич и трех ее дочерей: 21-летнюю Ярину, 18-летнюю Дарью и 7-летнюю Эмилию похоронят завтра, 6 сентября, на Лычаковском кладбище. Церемония прощания и молебен начнется в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.

Также 6 сентября похоронят Ирину Демидову на кладбище в с. Зимна Вода. Прощание с ней и молебен начнется в 12:00 в Храме Святого Архистрага Михаила на улице Каховская, 32А.

На Яновском кладбище похоронят 6 сентября Юрия Арабского. Будут прощаться с ним в 11:00, молебен состоится в часовне Рождества Иоанна Крестителя на улице Пекарская, 52.

В субботу, 7 сентября, на Лычаковском кладбище похоронят Александра Погорецкого. Прощание и молебен начнется в 11:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя на улице Пекарская, 52.

Похороны Львов
Погибшие в результате российской ракетной атаки по Львову 4 сентября. Фото: инфографика Львовского городского совета

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