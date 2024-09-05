Прощання із загиблими від ракетного удару по Львову — коли та де буде похорон

Наслідки ракетного удару по Львову 4 вересня. Фото: REUTERS

Львів оговтується від російського масштабного обстрілу 4 вересня. У міській раді назвали дні та місця, коли відбудеться церемонія прощання із загиблими від атаки.

Інформацію оприлюднила пресслужба Львівської міської ради у четвер, 5 вересня.

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Із загиблими прощатимуться у Львові два дні — у п'ятницю, 6 вересня та у суботу, 7 вересня.

Зокрема 41-річну Євгенію Базилевич та трьох її доньок: 21-річну Ярину, 18-річну Дарину та 7-річну Емілію поховають завтра, 6 вересня, на Личаківському кладовищі. Церемонія прощання та чин похорону розпочнеться о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Також 6 вересня поховають Ірину Демидову на кладовищі в с. Зимна Вода.Прощання з нею та чин похорону розпочнеться о 12:00 в Храмі Святого Архистрага Михаїла на вулиці Каховська, 32А.

На Янівському кладовищі поховають 6 вересня Юрія Арабського. Прощатимуться з ним об 11:00, чин похорону відбудеться в каплиці Різдва Івана Хрестителя на вулиці Пекарська, 52).

У суботу, 7 вересня, на Личаківському кладовищі поховають Олександра Погорецького. Прощання і чин похорону розпочнеться об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя, що на вулиці Пекарська, 52.