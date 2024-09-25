Во Львовской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львовской области 51-летний житель Самборщины уклонился от военного призыва. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в среду, 25 сентября.

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Детали дела

В суде прокуроры доказали, что обвиняемый признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением военно-врачебной комиссии. В тот же день представители ТЦК вручили ему повестку. Он должен был явиться на отправку в воинскую часть.

В дальнейшем мужчина без уважительной причины не явился в ТЦК для прохождения службы в рядах ВСУ. Таким образом, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Что решил суд

"По публичному обвинению Самборской окружной прокуратуры 51-летний житель района признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации", — говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, мужчина дважды получал повестки, но так и не явился в ТЦК. Он пытался убедить судью, что в гражданской жизни более полезен. Однако суд не согласился с его аргументами.

Также в Черниговской области женщина сообщала в Viber-группе местонахождение и перемещение представителей ТЦК и СП. Информацию она предоставляла жителям Нежина и Нежинского района.