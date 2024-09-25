У Львівській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Львівській області 51-річний мешканець Самбірщини ухилився від військового призову. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у середу, 25 вересня.

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Деталі справи

У суді прокурори довели, що обвинувачений визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Того ж дня представники ТЦК вручили йому повістку. Він повинен був з’явитися на відправку у військову частину.

Надалі чоловік без поважної причини не з’явився до ТЦК для проходження служби у лавах ЗСУ. Таким чином, військовозобов'язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Що вирішив суд

"За публічного обвинувачення Самбірської окружної прокуратури 51-річного мешканця району визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, чоловік двічі отримував повістки, але так і не з'явився до ТЦК. Він намагався переконати суддю, що у цивільному житті корисніший. Втім суд не погодився з його аргументами.

Також у Чернігівській області жінка повідомляла у Viber-групі місцеперебування та переміщення представників ТЦК та СП. Інформацію вона надавала для жителів Ніжина та Ніжинського району.