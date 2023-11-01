Во Львовской области двое мужчин угнали из авто 100 тыс. грн и документы

Задержание мужчин. Фото: Нацполиция Львовщины

Правоохранители задержали двух подозреваемых в краже денег и документов из автомобиля во Львовской области. Мужчин задержали в Киевской области.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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По данным следствия, в понедельник, 30 октября, на оперативную линию "102" обратился житель села Банюнин Львовского района. Мужчина сообщил, что из его автомобиля Volkswagen Caddy, который он оставил на улице, угнали документы и сумку с деньгами, где было более 100 тысяч гривен. Мужчина отметил, что ненадолго отлучился, оставив сумочку на сиденье в автомобиле.

"Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, во время которых с помощью камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы "Безопасная Львовщина", выяснили, что мужчины, совершившие кражу, ехали на автомобиле ВАЗ-2109. Ворами оказались 60-летний житель Харькова , ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и 46-летний житель города Дрогобыч. Вещественные доказательства у них изъяли", — говорится в сообщении.

Львовские правоохранители обнаружили местонахождение воров и 31 октября с помощью столичных патрульных задержали их в городе Борисполь Киевской области. Вскоре следователи сообщат злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, —до восьми лет лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут судить группу мужчин, которые реализовали незаконную схему перевозки военнообязанных через государственную границу. Уклонисти пересекали границу как водители международных перевозок.