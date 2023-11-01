У Львівській області двоє чоловіків викрали з авто 100 тис. грн та документи

Затримання чоловіків. Фото: Нацполіція Львівщини

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у крадіжці грошей та документів з автомобіля на Львівщині. Чоловіків затримали на Київщині.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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За даними слідства, у понеділок, 30 жовтня, на оперативну лінію "102" звернувся мешканець села Банюнин Львівського району. Чоловік повідомив, що з його автомобіля Volkswagen Caddy, який він залишив на вулиці, викрали документи та сумку з грішми, де було понад 100 тисяч гривень. Чоловік зазначив, що ненадовго відлучився, залишивши сумочку на сидінні в автомобілі.

"Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, під час яких за допомогою камер відеоспостереження, встановлених у рамках програми "Безпечна Львівщина", з’ясували, що чоловіки, які вчинили крадіжку, їхали автомобілем ВАЗ-2109. Крадіями виявились 60-річний житель Харкова, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, та 46-річний мешканець міста Дрогобич. Речові докази у них вилучили", — йдеться у повідолменні.

Львівські правоохоронці виявили місце перебування крадіїв і 31 жовтня за допомогою столичних патрульних затримали їх у місті Бориспіль Київської області. Невдовзі слідчі повідомлять зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємл, ми раніше писали, що у Львові судитимуть групу чоловіків, які реалізували незаконну схему перевезення військовозобов'язаних через державний кордон. Ухилянти перетинали кордон як водії міжнародних перевезень.