У Львові судитимуть групу чоловіків, які перевозили ухилянтів за кордон

Затримання чоловіків правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові судитимуть групу чоловіків, які реалізували незаконну схему перевезення військовозобов'язаних через державний кордон. Ухилянти перетинали кордон як водії міжнародних перевезень.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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За такою схемою 14 осіб незаконно перетнуло кордон України

Як встановило слідство, організована група, до складу якої увійшли мешканці Львівської та Волинської областей, розробили схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Вони переправляли чоловіків за певну винагороду.

Затримання фігуранта схеми. Фото: Львівська обласна прокуратура

"Одним з учасників групи був керівник товариства, яке займається міжнародними перевезеннями. Це давало змогу вносити відомості до системи "Шлях", що призовники є нібито теж його працівниками. Таким чином, чоловікам дозволявся виїзд за межі України як водії. Надалі, біля пунктів пропуску військовозобов’язаних очікували співучасники, які мали право законно перетинати кордон. В їх обов’язок входило координування наступних дій своїх клієнтів. Останнім учасники ОГ надавали свої транспортні засоби, якими ті переїжджали через кордон", — йдеться у повідомленні.

Авто на якому ухилянти перетинали кордон. Фото: Львівська обласна прокуратура

Після чого, усі фігуранти схеми переправившись за межі України знову зустрічалися вже на території іншої країни. Там обвинувачені забирали авто та поверталися додому, а їх клієнти, відповідно, продовжували запланований маршрут іншою країною. Задокументовано, що за такою схемою 14 осіб незаконно перетнуло кордон України.

За результатами слідства, в усіх учасників схеми вилучено та накладено арешти на мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документи. Також під арештом знаходяться транспортні засоби, нерухоме майно та грошові кошти.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Закарпатті четверо військовозобов'язаних чоловіків намагалися переплисти річку Тису за допомогою надувного кола. Ухилянтами виявилися мешканці різних регіонів України.