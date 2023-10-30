Во Львове будут судить группу мужчин, перевозивших ухилянцев за границу

Задержание мужчин правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове будут судить группу мужчин, реализовавших незаконную схему перевозки военнообязанных через государственную границу. Уклонисты пересекали границу как водители международных перевозок.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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По такой схеме 14 человек незаконно пересекли границу Украины

Как установило следствие, организованная группа, в состав которой вошли жители Львовской и Волынской областей, разработали схему по переправке военнообязанных мужчин через государственную границу. Они переправляли мужчин за определенное вознаграждение.

Задержание фигуранта схемы. Фото: Львовская областная прокуратура

"Одним из участников группы был руководитель общества, занимающегося международными перевозками. Это позволяло вносить сведения в систему "Путь", что призывники являются якобы тоже его работниками. Таким образом, мужчинам разрешался выезд за пределы Украины как водителям. В дальнейшем, возле пунктов пропуска военнообязанных ожидали соучастники, имевшие право законно пересекать границу. В их обязанность входило координирование последующих действий своих клиентов. Последним участники ОГ предоставляли свои транспортные средства, которыми те переезжали через границу", — говорится в сообщении.

Автомобиль на котором уклонисты пересекали границу. Фото: Львовская областная прокуратура

После чего все фигуранты схемы, переправившись за пределы Украины, снова встречались уже на территории другой страны. Там обвиняемые забирали авто и возвращались домой, а их клиенты соответственно продолжали запланированный маршрут другой страной. Задокументировано, что по такой схеме 14 человек незаконно пересекли границу Украины.

По результатам следствия, у всех участников схемы изъяты и наложены аресты на мобильные телефоны, компьютерную технику и документы. Также под арестом находятся транспортные средства, недвижимое имущество и денежные средства.

Напомним, мы ранее писали, что в Закарпатье четверо военнообязанных мужчин старались переплыть реку Тису с помощью надувного круга. Уклонистами оказались жители разных регионов Украины.