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Во Львове будут судить группу мужчин, перевозивших уклонистов за границу

30 октября 2023 10:53
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове будут судить группу мужчин, перевозивших ухилянцев за границу
Задержание мужчин правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове будут судить группу мужчин, реализовавших незаконную схему перевозки военнообязанных через государственную границу. Уклонисты пересекали границу как водители международных перевозок.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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По такой схеме 14 человек незаконно пересекли границу Украины

Как установило следствие, организованная группа, в состав которой вошли жители Львовской и Волынской областей, разработали схему по переправке военнообязанных мужчин через государственную границу. Они переправляли мужчин за определенное вознаграждение.

Задержка фигуранта схемы. Фото: львовская областная прокуратура
Задержание фигуранта схемы. Фото: Львовская областная прокуратура

"Одним из участников группы был руководитель общества, занимающегося международными перевозками. Это позволяло вносить сведения в систему "Путь", что призывники являются якобы тоже его работниками. Таким образом, мужчинам разрешался выезд за пределы Украины как водителям. В дальнейшем, возле пунктов пропуска военнообязанных ожидали соучастники, имевшие право законно пересекать границу. В их обязанность входило координирование последующих действий своих клиентов. Последним участники ОГ предоставляли свои транспортные средства, которыми те переезжали через границу", — говорится в сообщении.

Автомобиль в котором уклоняющие пересекали границу. Фото: львовская областная прокуратура
Автомобиль на котором уклонисты пересекали границу. Фото: Львовская областная прокуратура

После чего все фигуранты схемы, переправившись за пределы Украины, снова встречались уже на территории другой страны. Там обвиняемые забирали авто и возвращались домой, а их клиенты соответственно продолжали запланированный маршрут другой страной. Задокументировано, что по такой схеме 14 человек незаконно пересекли границу Украины.

По результатам следствия, у всех участников схемы изъяты и наложены аресты на мобильные телефоны, компьютерную технику и документы. Также под арестом находятся транспортные средства, недвижимое имущество и денежные средства.

Напомним, мы ранее писали, что в Закарпатье четверо военнообязанных мужчин старались переплыть реку Тису с помощью надувного круга. Уклонистами оказались жители разных регионов Украины.

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