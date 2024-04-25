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Во Львовской области два человека стали жертвами взрыва в пункте приема металлолома

25 апреля 2024 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области два человека стали жертвами взрыва в пункте приема металлолома
Пункт приема металлолома. Фото: metallic.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В одном из сел в Яворовском районе Львовской области произошел взрыв в пункте приема металлолома. В результате инцидента погибли два человека, еще одна женщина получила телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в четверг, 25 апреля.

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Взрыв в пункте приема металлолома

По предварительной информации, 24 апреля 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр.

"Во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате которого на месте происшествия погибли мужчина, который привез лом и владелец пункта приема — 42-летняя местная жительница. Женщина, которая приехала с погибшим, получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице", — говорится в сообщении.

На месте взрыва работают следователи, специалисты-взрывотехники и специалисты-криминалисты полиции Львовской области, а также сотрудники Яворовского районного отдела полиции. Правоохранители проводят осмотры и устанавливают обстоятельства происшествия.

По факту открыто уголовное производство за небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области суд признал военнослужащего Романа Б. виновным в халатном отношении к военной службе. Он потерял автомат Калашникова вместе с боевыми патронами. Ему назначили наказание — 17 тыс. грн штрафа.

Также в Черновцах 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвал в квартире гранату. Он получил травмы конечностей, его госпитализировали в медицинское учреждение.

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Львовская область
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