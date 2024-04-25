На Львівщині військовий загубив автомат Калашникова — як його покарали

Судове засідання. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Львівській області суд визнав військовослужбовця Романа Б. винним у недбалому ставленні до військової служби. Він загубив автомат Калашникова разом із бойовими набоями. Йому призначили покарання — 17 тис. грн штрафу.

Про це повідомляється у постанові суду, яку оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року

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Загубив автомат Калашникова

Військовослужбовець ЗСУ Роман Б. протягом 22-23 березня 2024 року недбало поставився до виконання військових обов’язків. На території Дрогобицької територіальної громади він втратив штатну вогнепальну зброю АКС-74 (автомат Калашникова) з бойовими набоями.

Повідомляється, що військовий втратив автомат під час несення служби.

У суді солдат свою провину не визнав та заявив, що "уже ніс покарання" через перебування у той час у нетверезому стані.

Суд дослідив усі матеріали справи, зокрема протокол про адмінправопорушення та надані пояснення. Він визнав солдата винним у недбалому ставленні до військової служби та призначив йому 17 тисяч грн штрафу.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали організатора схеми для нелегальної втечі за кордон, який оцінив свої послуги у 20 тисяч доларів.

Водночас ДБР у тому ж регіоні затримала на хабарництві начальницю відділення лікарні, яка допомагала оформлювати непридатність до служби в армії.