Виїзд за кордон за 20 тис. євро — на Львівщині затримали організатора схеми для ухилянтів

Затримання організатора. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили чоловіка у Львівській області, який допомагав військовозобов'язаному незаконно перетнути кордон. Він організував виїзд до Угорщини поза межами пунктів пропуску.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Львівської області в понеділок, 22 квітня.

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Так, 43-річний житель Золочева організував для чоловіка незаконне переправлення до Угорщини поза межами пунктів пропуску.

За свої послуги зловмисник просив платню в розмірі 20 тис. євро.

Затримання організатора. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали його 18 квітня після отримання 15 тис. євро та 5000 дол. від "клієнта".

Затриманому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, йому загрожує позбавлення від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Вилучені гроші. Фото: Нацполіція

Наразі триває досудове розслідування, незабаром суд обере запобіжний захід.

Нагадаємо, ДБР у Львівській області затримала на хабарництві начальницю відділення лікарні, яка допомагала ухилянтам оформлювати непридатність до служби в армії.

Також ми писали, що Нацполіція виявила дві схеми, за допомогою яких військовозобов'язані уникали мобілізації та тікали за кордон. Злочинці діяли в Сумській та Тернопільській областях.