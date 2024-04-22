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Выезд за границу за 20 тыс. евро — на Львовщине задержали организатора схемы для уклонистов

22 апреля 2024 16:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Выезд за границу за 20 тыс. евро — на Львовщине задержали организатора схемы для уклонистов
Задержание организатора. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правоохранители разоблачили мужчину во Львовской области, который помогал военнообязанному незаконно пересечь границу. Он организовал выезд в Венгрию за пределами пунктов пропуска.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Львовской области в понедельник, 22 апреля.

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Так, 43-летний житель Золочева организовал для мужчины незаконную переправку в Венгрию за пределами пунктов пропуска.

За свои услуги злоумышленник просил оплату в размере 20 тыс. евро.

задержания организатора схемы для уклончан во Львовской области
Задержание организатора. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали его 18 апреля после получения 15 тыс. евро и 5000 долл. от "клиента".

Задержанному сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, ему грозит лишение от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

изъяты деньги во время схемы для уклончан во Львовской области
Изъятые деньги. Фото: Нацполиция

В настоящее время продолжается досудебное расследование, вскоре суд изберет меру пресечения.

Напомним, ГБР во Львовской области задержало на взяточничестве начальницу отделения больницы, которая помогала уклонистам оформлять непригодность к службе в армии.

Также мы писали, что Нацполиция обнаружила две схемы, с помощью которых военнообязанные избегали мобилизации и убегали за границу. Преступники действовали в Сумской и Тернопольской областях.

Львовская область
военный призыв
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
уклонисты

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