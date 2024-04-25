Во Львовской области военный потерял автомат Калашникова — как его наказали
Во Львовской области суд признал военнослужащего Романа Б. виновным в халатном отношении к военной службе. Он потерял автомат Калашникова вместе с боевыми патронами. Ему назначили наказание — 17 тыс. грн штрафа.
Об этом сообщается в постановлении суда, обнародованном в реестре в апреле 2024 года.
Потерял автомат Калашникова
Военнослужащий ВСУ Роман Б. в течение 22-23 марта 2024 года небрежно отнесся к исполнению военных обязанностей. На территории Дрогобычской территориальной громады он потерял штатное огнестрельное оружие АКС-74 (автомат Калашникова) с боевыми патронами.
Сообщается, что военный потерял автомат при несении службы.
В суде солдат свою вину не признал и заявил, что "уже нес наказание" из-за пребывания в то время в нетрезвом состоянии.
Суд исследовал все материалы дела, в частности, протокол об админправонарушениях и предоставленные объяснения. Он признал солдата виновным в небрежном отношении к военной службе и назначил ему 17 тысяч гривен штрафа.
Напомним, ранее во Львовской области задержали организатора схемы для нелегального бегства за границу, который оценил свои услуги в 20 тысяч долларов.
В то же время, ДБР в том же регионе задержала на взяточничестве начальницу отделения больницы, которая помогала оформлять непригодность к службе в армии.
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