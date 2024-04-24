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Львівський залізничник, який фотографував техніку ЗСУ, зумів уникнути покарання

24 квітня 2024 14:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Львівський залізничник, який фотографував техніку ЗСУ, зумів уникнути покарання
Судове засідання. Ілюстративне фото: nikvesti
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові суд виніс вирок працівнику "Львівської залізниці", який фотографував та поширював знімки військової техніки, про яку публічно не повідомляв Генштаб Збройних сил України. Суд призначив йому п’ять років ув'язнення, але замінив його на умовне покарання  покарання з трирічним іспитовим терміном.

Врок суду оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року.

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Фотографував техніку ЗСУ

Обвинувачений Роман Сенюк працює оглядачем-ремонтником вагонів у одному із депо "Львівської залізниці". Поліція встановила, що у 2023 році залізничник п’ять разів фотографував та пересилав у месенджері WhatsApp фотографії військової техніки, яку перевозили залізницею через Львів.

Ні Генштаб ЗСУ, ні Міноборони, ні СБУ чи інші офіційні джерела, нічого не повідомляли про цю техніку.

Щодо Романа Сенюка порушили кримінальну справу за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та боєприпасів.

У суді обвинувачений визнав свою провину і зізнався, що фото пересилав своєму знайомому, який перебуває у Польщі

Чоловік розповів, що він "зробив фото техніки, яка переміщалась по залізниці, і відправив знайомому, але без будь-якого умислу проти держави та спричинення шкоди цій техніці".

Він також додав, що просто хотів показати, що Україна бореться проти ворога.

Суд визнав залізничника винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому п’ять років позбавлення волі. Втім, чоловіка звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали організатора схеми для нелегальної втечі за кордон, який оцінив свої послуги у 20 тисяч доларів. 

Водночас ДБР у тому ж регіоні затримала на хабарництві начальницю відділення лікарні, яка допомагала оформлювати непридатність до служби в армії.

суд
ЗСУ
Львів
Україна
Генштаб ЗСУ
Міністерство оборони

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