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Хотів перетворити ухилянта на урядовця для втечі в ЄС — на Львівщині затримали військового

23 квітня 2024 16:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Хотів перетворити ухилянта на урядовця для втечі в ЄС — на Львівщині затримали військового
Правоохоронці поруч із затриманим військовим. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Львівська спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону у вівторок, 23 квітня, повідомила про підозру військовослужбовцю ЗСУ. Чоловіка звинувачують у сприянні втечі ухилянта за кордон, продавши йому місце в урядовій делегації.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Як повідомляється, 54-річний військовий за 17 тисяч доларів пообіцяв фіктивно включити військовозобов’язаного до складу делегації, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до однієї із країн Євросоюзу.

військові ухилянти
Правоохоронці із затриманим. Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Правоохоронці встановили, що виїзд мав відбутися через 10 днів після укладення протиправної "угоди".

Підозрюваного затримали під час отримання 8,5 тисяч доларів авансу. Наразі йому обрано запобіжний захід, йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Поліція продовжує встановлювати причетність до злочину інших осіб.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали організатора схеми для нелегальної втечі за кордон, який оцінив свої послуги у 20 тисяч доларів. 

Водночас ДБР у тому ж регіоні затримала на хабарництві начальницю відділення лікарні, яка допомагала оформлювати непридатність до служби в армії.

кордон
суд
поліція
Україна
Львівська область

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