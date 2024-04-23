Хотел превратить уклониста в чиновника для побега в ЕС — во Львовской области задержали военного

Правоохранители рядом с задержанным военным. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Львовская спецпрокуратура в сфере обороны Западного региона во вторник, 23 апреля, сообщила о подозрении военнослужащему ВСУ. Мужчину обвиняют в содействии бегству уклониста за границу, продав ему место в правительственной делегации.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Читайте также:

Военный хотел превратить уклониста в чиновника

Как сообщается, 54-летний военный за 17 тысяч долларов пообещал фиктивно включить военнообязанного в состав делегации, которая будет выезжать на международную конференцию в одну из стран Евросоюза.

Правоохранители с задержанным. Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Правоохранители установили, что выезд должен был состояться через 10 дней после заключения противоправного "соглашения".

Подозреваемый был задержан при получении 8,5 тысяч долларов авансом. В настоящее время ему избрана мера пресечения, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Полиция продолжает устанавливать причастность к преступлению других лиц.

Напомним, ранее во Львовской области задержали организатора схемы для нелегального бегства за границу, который оценил свои услуги в 20 тысяч долларов.

В то же время, ГБР в том же регионе задержала на взяточничестве начальницу отделения больницы, которая помогала оформлять непригодность к службе в армии.