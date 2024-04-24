Львовский железнодорожник, фотографировавший технику ВСУ, сумел избежать наказания

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti

Во Львове суд вынес приговор работнику Львовской железной дороги, который фотографировал и распространял снимки военной техники, о которой публично не сообщал Генштаб Вооруженных сил Украины. Суд назначил ему пять лет тюрьмы, но заменил его на условное наказание с трехлетним испытательным сроком.

Урок суда был обнародован в реестре в апреле 2024 года.

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Фотографировал технику ВСУ

Обвиняемый Роман Сенюк работает обозревателем-ремонтником вагонов в одном из депо "Львовской железной дороги". Полиция установила, что в 2023 году железнодорожник пять раз фотографировал и пересылал в мессенджере WhatsApp фотографии военной техники, которую перевозили по железной дороге через Львов.

Ни Генштаб ВСУ, ни Минобороны, ни СБУ или другие официальные источники ничего не сообщали об этой технике.

В отношении Романа Сенюка было возбуждено уголовное дело по факту несанкционированного распространения информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов.

В суде обвиняемый признал свою вину и признался, что фото пересылал своему знакомому, который находится в Польше.

Мужчина рассказал, что он "сделал фото техники, которая перемещалась по железной дороге, и отправил знакомому, но без всякого умысла против государства и причинения вреда этой технике".

Он также добавил, что просто хотел показать, что Украина сражается против врага.

Суд признал железнодорожника виновным в уголовном правонарушении, назначив ему пять лет лишения свободы. Впрочем, мужчину освободили от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

Напомним, ранее во Львовской области задержали организатора схемы для нелегального бегства за границу, который оценил свои услуги в 20 тысяч долларов.

В то же время, ДБР в том же регионе задержала на взяточничестве начальницу отделения больницы, которая помогала оформлять непригодность к службе в армии.