Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львовский железнодорожник, фотографировавший технику ВСУ, сумел избежать наказания arrow

Львовский железнодорожник, фотографировавший технику ВСУ, сумел избежать наказания

24 апреля 2024 14:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Львовский железнодорожник, фотографировавший технику ВСУ, сумел избежать наказания
Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове суд вынес приговор работнику Львовской железной дороги, который фотографировал и распространял снимки военной техники, о которой публично не сообщал Генштаб Вооруженных сил Украины. Суд назначил ему пять лет тюрьмы, но заменил его на условное наказание с трехлетним испытательным сроком.

Урок суда был обнародован в реестре в апреле 2024 года.

Читайте также:

Фотографировал технику ВСУ

Обвиняемый Роман Сенюк работает обозревателем-ремонтником вагонов в одном из депо "Львовской железной дороги". Полиция установила, что в 2023 году железнодорожник пять раз фотографировал и пересылал в мессенджере WhatsApp фотографии военной техники, которую перевозили по железной дороге через Львов.

Ни Генштаб ВСУ, ни Минобороны, ни СБУ или другие официальные источники ничего не сообщали об этой технике.

В отношении Романа Сенюка было возбуждено уголовное дело по факту несанкционированного распространения информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов.

В суде обвиняемый признал свою вину и признался, что фото пересылал своему знакомому, который находится в Польше.

Мужчина рассказал, что он "сделал фото техники, которая перемещалась по железной дороге, и отправил знакомому, но без всякого умысла против государства и причинения вреда этой технике".

Он также добавил, что просто хотел показать, что Украина сражается против врага.

Суд признал железнодорожника виновным в уголовном правонарушении, назначив ему пять лет лишения свободы. Впрочем, мужчину освободили от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

Напомним, ранее во Львовской области задержали организатора схемы для нелегального бегства за границу, который оценил свои услуги в 20 тысяч долларов.

В то же время, ДБР в том же регионе задержала на взяточничестве начальницу отделения больницы, которая помогала оформлять непригодность к службе в армии.

суд
ВСУ
Львов
Украина
Генштаб ВСУ
Министерство обороны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри