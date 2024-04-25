У Львівській області двоє осіб стали жертвами вибуху у пункті прийому металобрухту

Пункт прийому металобрухту. Фото: metallic.com.ua

В одному із сіл в Яворівському районі Львівської області стався вибух у пункті прийому металобрухту. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей, ще одна жінка отримала тілесні ушкодження і зараз перебуває у лікарні.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у четвер, 25 квітня.

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Вибух у пункті прийому металобрухту

За попередньою інформацією,24 квітня 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр.

"Під час зважування металу відбувся вибух, внаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому — 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала з загиблим, отримала чисельні травми і зараз перебуває у лікарні", — йдеться у повідомленні.

На місці вибуху працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки та спеціалісти-криміналісти поліції Львівської області, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці проводять огляди та встановлюють обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

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