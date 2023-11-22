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Во Львовской области пожилой мужчина сбил ребенка на переходе и сбежал

22 ноября 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области пожилой мужчина сбил ребенка на переходе и сбежал
Место ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Червонограде Львовской области пожилой мужчина сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. После этого он решил сбежать.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Побег после ДТП

Авария произошла 20 ноября около 17:00 на улице Героев Майдана в Червонограде. Мужчина, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 14-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть пешеходным переходом. После этого водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Место ДТП во Львовской области
Место ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Место ДТП во Львовской области
Место ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции совместно со следователями Червоноградского районного отдела полиции установили, что наезд на девочку совершил 75-летний местный житель, который управлял автомобилем ЗАЗ "Славута", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили его местонахождение. Автомобиль, которым был совершен наезд, изъят на арестплощадку.

Автомобиль мужчины, который сбил ребенка во Львовской области
Автомобиль правонарушителя. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

По этому факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. К тому же были назначены экспертизы.

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Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате автостолкновения травмы получили три человека.

Также мы писали, что в Ровенской области на трассе Киев — Чоп вблизи Грушвицы Второй произошло серьезное ДТП с участием пяти автомобилей. Есть пострадавшие, количество уточняется.

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