Во Львовской области пожилой мужчина сбил ребенка на переходе и сбежал
В Червонограде Львовской области пожилой мужчина сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. После этого он решил сбежать.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Побег после ДТП
Авария произошла 20 ноября около 17:00 на улице Героев Майдана в Червонограде. Мужчина, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 14-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть пешеходным переходом. После этого водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции совместно со следователями Червоноградского районного отдела полиции установили, что наезд на девочку совершил 75-летний местный житель, который управлял автомобилем ЗАЗ "Славута", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили его местонахождение. Автомобиль, которым был совершен наезд, изъят на арестплощадку.
По этому факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. К тому же были назначены экспертизы.
Напомним, во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате автостолкновения травмы получили три человека.
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