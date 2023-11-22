Во Львовской области пожилой мужчина сбил ребенка на переходе и сбежал

Место ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Червонограде Львовской области пожилой мужчина сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. После этого он решил сбежать.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Побег после ДТП

Авария произошла 20 ноября около 17:00 на улице Героев Майдана в Червонограде. Мужчина, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 14-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть пешеходным переходом. После этого водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Место ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Место ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции совместно со следователями Червоноградского районного отдела полиции установили, что наезд на девочку совершил 75-летний местный житель, который управлял автомобилем ЗАЗ "Славута", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили его местонахождение. Автомобиль, которым был совершен наезд, изъят на арестплощадку.

Автомобиль правонарушителя. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

По этому факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. К тому же были назначены экспертизы.

Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате автостолкновения травмы получили три человека.

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