У Львівській області літній чоловік збив дитину на переході та втік
У Червонограді Львівської області літній чоловік збив неповнолітню дівчинку на пішохідному переході. Після цього він вирішив втекти.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Втеча після ДТП
Аварія сталася 20 листопада близько 17:00 на вулиці Героїв Майдану у Червонограді. Чоловік, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 14-річну дівчинку. Вона переходила проїзну частину пішохідним переходом. Після цього водій втік з місця події. Внаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.
"Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітниками сектору реагування патрульної поліції спільно з слідчими Червоноградського районного відділу поліції встановили, що наїзд на дівчинку скоїв 75-річний місцевий мешканець, який керував автомобілем ЗАЗ "Славута", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили його місце перебування. Автомобіль, яким був скоєний наїзд, вилучений на арештмайданчик.
За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Поліцейські встановлюють обставини події. До того ж було призначено експертизи.
Нагадаємо, у Львівській області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок автозіткнення травми отримали троє людей.
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