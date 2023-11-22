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У Львівській області літній чоловік збив дитину на переході та втік

22 листопада 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області літній чоловік збив дитину на переході та втік
Місце ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Червонограді Львівської області літній чоловік збив неповнолітню дівчинку на пішохідному переході. Після цього він вирішив втекти.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Втеча після ДТП

Аварія сталася 20 листопада близько 17:00 на вулиці Героїв Майдану у Червонограді. Чоловік, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 14-річну дівчинку. Вона переходила проїзну частину пішохідним переходом. Після цього водій втік з місця події. Внаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Місце ДТП у Львівській області
Місце ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Місце ДТП у Львівській області
Місце ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітниками сектору реагування патрульної поліції спільно з слідчими Червоноградського районного відділу поліції встановили, що наїзд на дівчинку скоїв 75-річний місцевий мешканець, який керував автомобілем ЗАЗ "Славута", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили його місце перебування. Автомобіль, яким був скоєний наїзд, вилучений на арештмайданчик.

Автомобіль чоловіка, який збив дитину у Львівській області
Автомобіль правопорушника. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини події. До того ж було призначено експертизи.

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Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок автозіткнення травми отримали троє людей.

Також ми писали, що у Рівненській області на трасі Київ — Чоп поблизу Грушвиці Другої сталася серйозна ДТП за участю п'яти автомобілів. Є постраждалі, кількість уточнюється.

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