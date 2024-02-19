Во Львовской области мать погибшего военного передала 100 тыс. грн на нужды его бригады

Мать погибшего военного Андрея Гриба. Фото: Львовская ОВА

Во Львовской области мать погибшего военного Андрея Гриба передала на нужды бригады, в которой он служил, 100 тысяч гривен. Средства направят на закупку дронов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Facebook в понедельник, 19 февраля.

Месть за сына

По словам Козицкого, уже удалось приобрести шесть беспилотников, которые сейчас помогают украинским военным выполнять боевые задания.

Андрей Гриб родом из села Страшевичи Самборской громады. Мужчина служил в 77-й отдельной аэромобильной бригаде. Призван на военную службу в августе 2022 года. Защитник погиб 4 мая 2023 года во время штурма позиции врага в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской области.

"Спасибо Лесе за этот поступок. Память о подвиге вашего сына — вечная!" — добавил Козицкий.

Пост Козицкого. Фото: скриншот

Напомним, мобилизованные Стрыйской громады с января 2024 будут получать единовременную финансовую помощь в размере 30 тысяч гривен. Деньги начнут выплачивать в следующем месяце.

Также Минобороны совместно с Львовским городским советом запустили во Львове пилотный проект рекрутинга в Вооруженные силы. Теперь желающие могут самостоятельно призываться на службу в определенное подразделение.