У Львівській області мати загиблого військового передала 100 тис. грн на потреби його бригади
У Львівській області мати загиблого військового Андрія Гриба передала на потреби бригади, в якій він служив, 100 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю дронів.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook у понеділок, 19 лютого.
Помста за сина
За словами Козицького, уже вдалось придбати шість безпілотників, які зараз допомагають українським військовим виконувати бойові завдання.
Андрій Гриб родом із села Страшевичі Самбірської громади. Чоловік служив у 77-й окремій аеромобільній бригаді. Призваний на військову службу в серпні 2022 року. Захисник загинув 4 травня 2023 року під час штурму позиції ворога в районі населеного пункту Білогорівка в Луганській області.
"Дякую пані Лесі за цей вчинок. Пам’ять про подвиг вашого сина — вічна!" — додав Козицький.
Нагадаємо, мобілізовані Стрийської громади з січня 2024 року отримуватимуть одноразову фінансову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Гроші почнуть виплачувати в наступному місяці.
Також Міноборони спільно з Львівською міською радою запустили у Львові пілотний проєкт рекрутингу до Збройних сил. Відтепер охочі можуть самостійно призватися на службу до певного підрозділу.
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