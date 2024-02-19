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У Львівській області мати загиблого військового передала 100 тис. грн на потреби його бригади

19 лютого 2024 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області мати загиблого військового передала 100 тис. грн на потреби його бригади
Мати загиблого військового Андрія Гриба. Фото: Львівська ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області мати загиблого військового Андрія Гриба передала на потреби бригади, в якій він служив, 100 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю дронів.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook у понеділок, 19 лютого.

Помста за сина

За словами Козицького, уже вдалось придбати шість безпілотників, які зараз допомагають українським військовим виконувати бойові завдання.

Андрій Гриб родом із села Страшевичі Самбірської громади. Чоловік служив у 77-й окремій аеромобільній бригаді. Призваний на військову службу в серпні 2022 року. Захисник загинув 4 травня 2023 року під час штурму позиції ворога в районі населеного пункту Білогорівка в Луганській області.

"Дякую пані Лесі за цей вчинок. Пам’ять про подвиг вашого сина — вічна!" — додав Козицький.

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Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, мобілізовані Стрийської громади з січня 2024 року отримуватимуть одноразову фінансову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Гроші почнуть виплачувати в наступному місяці.

Також Міноборони спільно з Львівською міською радою запустили у Львові пілотний проєкт рекрутингу до Збройних сил. Відтепер охочі можуть самостійно призватися на службу до певного підрозділу.

війна
смерть
українці
гроші
Львівська область
дрони
Максим Козицький

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