Во Львовской области военного оштрафовали за хулиганство в поезде

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua

Во Львовской области судили военного, который в нетрезвом состоянии поссорился с проводницей поезда. Он также разбил окно межвагонной двери.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В постановлении говорится, что инцидент произошел 8 июня 2024 года в тамбуре электропоезда, курсировавшего по маршруту "Лавочное-Львов". Военный конфликтовал с проводницей и разбил окно. Правоохранители выяснили, что мужчина был в нетрезвом состоянии — 1,5 промилле алкоголя.

На нарушителя составили протокол о совершении административного нарушения из-за мелкого хулиганства.

Что решил суд

На заседание военный не пришел, однако признал свою вину в письменных объяснениях.

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 119 грн штрафа и обязал уплатить 605 грн судебного сбора.