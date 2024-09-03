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У Львівській області п'яний військовий посварився з провідницею — що вирішив суд

3 вересня 2024 23:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області військового оштрафували за хуліганство в потязі
Судове засідання. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області судили військового, який у нетверезому стані посварився з провідницею потяга. Він також розбив вікно міжвагонних дверей.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У постанові йдеться, що інцидент стався 8 червня 2024 року у тамбурі електропотяга, який курсував за маршрутом "Лавочне-Львів". Військовий конфліктував з провідницею та розбив вікно. Правоохоронці з'ясували, що чоловік був у нетверезому стані — 1,5 проміле алкоголю.

На порушника склали протокол про вчинення адміністративне порушення через дрібне хуліганство.

Що вирішив суд

На засідання військовий не прийшов, однак визнав свою провину у письмових поясненнях.

Суд визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві та призначив йому 119 грн штрафу та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору.

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