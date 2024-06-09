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Во Львовской области наказали мужчину за незаконное пересечение границы

9 июня 2024 18:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области мужчина незаконно пересек границу — как его наказали
Автомобили на КПП. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Турковский районный суд Львовской области наказал мужчину, который незаконно пересек границу Украины с Польшей. Он был оштрафован на 3400 грн.

Об этом идет речь в материалах дела, передает Zaxid.net в воскресенье, 9 июня.

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Незаконное пересечение границы

Вечером 2 июня мужчина пересек границу с Польшей вне пункта пропуска. Это произошло на территории Боринского поселкового совета Самборского района Львовской области. На следующий день он был задержан польскими пограничниками и передан коллегам из Украины.

Известно, что мужчина прибыл в село Боберка Самборского района Львовской области из Киева. Он добирался туда железнодорожным транспортом и автобусом.

На судебное заседание обвиняемый не прибыл, однако подал заявление о рассмотрении дела без его участия, также указал, что свою вину признает.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения — незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. Его оштрафовали на 3400 грн.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что бывают случаи, когда соседние страны возвращают уклонистов назад в Украину. Речь идет о мужчинах, сбежавших за границу.

Также пограничники Карпатского отряда задержали двух мужчин, которые, спрятав евро в паспортах, хотели сбежать в Польшу. Инциденты произошли на КПП "Медика — Шегини" и "Грушев — Будомеж".

суд
штраф
Львовская область
Польша
граница
правосудие

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