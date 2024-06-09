У Львівській області чоловік незаконно перетнув кордон — як його покарали

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: dpsu.gov.ua

Турківський районний суд Львівської області покарав чоловіка, який незаконно перетнув кордон України з Польщею. Його оштрафували на 3400 грн.

Про це йдеться в матеріалах справи, передає Zaxid.net у неділю, 9 червня.

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Незаконний перетин кордону

Ввечері 2 червня чоловік перетнув кордон з Польщею поза пунктом пропуску. Це сталося на території Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області. Наступного дня його затримали польські прикордонники та передали колегам з України.

Відомо, що чоловік прибув до села Боберка Самбірського району Львівської області з Києва. Він добирався туди залізничним транспортом та автобусом.

На судове засідання обвинувачений не прибув, однак подав заяву про розгляд справи без його участі, також зазначив, що свою вину визнає.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Його оштрафували на 3400 грн.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що трапляються випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну. Йдеться про чоловіків, які втекли за кордон.

Також прикордонники Карпатського загону затримали двох чоловіків, які, заховавши євро в паспортах, хотіли втекти до Польщі. Інциденти сталися на КПП "Медика — Шегині" та "Грушів — Будомєж".