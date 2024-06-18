Во Львовской области полицейские смеялись над мужчинами, которых сопровождали в ТЦК — видео

Один из мужчин, над которым насмехались полицейские. Фото: скриншот с видео

Во Львовской области полицейские унижали мужчин, сопровождая их в территориальный центр комплектования. Все это они снимали на камеру.

Видео распространилось в соцсетях во вторник, 18 июня.

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Унижение мужчин во время дороги в ТЦК

Один из полицейских рассказывает на видео, что он вместе с коллегой доставили двух мужчин в Самборский ТЦК Львовской области. После этого он начал снимать одного из них, который был обут в резиновые сапоги.

"В гумаках, на**й. Воин бл*", — сказал полицейский.

По предварительной информации, обоих полицейских отстранили от работы.

Напомним, во Львовской области волонтер подал в суд на работников Государственной пограничной службы Украины за то, что они не выпустили его за границу. Мужчина хотел привезти из Польши дрон.

Также на Львовщине на работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который в 2022 году получил ранения на фронте, было совершено нападение. Военному нанесли тяжелую травму ударом по голове.