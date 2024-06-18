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У Львівській області поліцейські принижували чоловіків, супроводжуючи їх до ТЦК

18 червня 2024 17:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області поліцейські сміялися з чоловіків, яких супроводжували у ТЦК — відео
Один з чоловіків, з якого насміхалися поліцейські. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області поліцейські принижували чоловіків, супроводжуючи їх до територіального центру комплектування. Все це вони знімали на камеру.

Відео поширилося у соцмережах у вівторок, 18 червня.

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Приниження чоловіків під час дороги до ТЦК

Один з поліцейських розповідає на відео, що він разом з колегою доставили двох чоловіків до Самбірського ТЦК Львівської області. Після цього він почав знімати одного з них, який був взутий у гумових чоботах. 

"В гумаках, на**й. Воїн бл*", — сказав поліцейський.

За попередньою інформацією, обох поліцейських відсторонили від роботи.

Нагадаємо, у Львівській області волонтер подав до суду на працівників Державної прикордонної служби України за те, що вони не випустили його за кордон. Чоловік хотів привезти з Польщі дрон.

Також на Львівщині на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який у 2022 році отримав поранення на фронті, було здійснено напад. Військовому завдали важкої травми ударом по голові.

ТЦК та СП
поліція
Львівська область
мобілізація
війна

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