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Во Львовской области чиновник организовал переправку уклонистов за границу — как его наказали

19 апреля 2024 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области чиновник организовал переправку уклонистов за границу — как его наказали
Задержанный чиновник, который переправлял уклонистов за границу. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области Государственное бюро расследований задержало чиновника, организовавшего переправку призывников через границу. Речь идет о заместителе директора одного из коммунальных предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в пятницу, 19 апреля.

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Переправка уклонистов за границу

Фигурант обещал двум жителям Львовской области переправить их за границу в собственном микроавтобусе за 30 тысяч долларов. Мужчина уверял их, что имеет соответствующие связи и его с пассажирами пропустят без проверки.

"После передачи первой части средств — 10 тыс. долларов США его задержали правоохранители. Также чиновник готовил пересечение границы для еще одного гражданина. За это он успел получить от него аванс в сумме 8 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

Правонарушителю объявили подозрение в незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.

К тому же подано ходатайство об избрании ему меры пресечения — содержания под стражей.

В настоящее время идет расследование. Устанавливается причастность других лиц к преступной схеме.

Напомним, четыре мужчины призывного возраста хотели переплыть реку Тису, чтобы попасть в Венгрию. Им помогали два подростка.

Также Служба безопасности Украины задержала чиновника Львовского городского совета, заместителя директора Львовского коммунального предприятия "Транспортная фирма Львовспецкоммунтранс" Александра Беднарского. Его подозревают в организации преступного канала, который помогал уклонистам незаконно пересекать границу.

граница
ГБР
Львовская область
мобилизация
уклонисты

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