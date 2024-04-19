У Львівській області посадовець організував переправлення ухилянтів за кордон — як його покарали

Затриманий посадовець, який переправляв ухилянтів за кордон. Фото: ДБР

У Львівській області Державне бюро розслідувань затримало посадовця, який організував переправлення призовників через кордон. Йдеться про заступника директора одного з комунальних підприємств.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 19 квітня.

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Переправлення ухилянтів за кордон

Фігурант обіцяв двом мешканцям Львівської області переправити їх за кордон у власному мікроавтобусі за 30 тис. доларів. Чоловік запевняв їх, що має відповідні зв’язки і його з пасажирами пропустять без перевірки.

"Після передачі першої частини коштів — 10 тис. доларів США його затримали правоохоронці. Також посадовець готував перетин кордону для іще одного громадянина. За це він встиг отримати від нього аванс у сумі 8 тис. доларів США", — йдеться у повідомленні.

Правопорушнику оголосили підозру в незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

До того ж подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Наразі триває розслідування. Встановлюється причетність інших осіб до злочинної схеми.

Нагадаємо, чотири чоловіки призовного віку хотіли переплисти річку Тису, щоб потрапити до Угорщини. Їм допомагали двоє підлітків.

Також Служба безпеки України затримала посадовця Львівської міської ради, заступника директора Львівського комунального підприємства "Транспортна фірма Львівспецкомунтранс" Олександра Беднарського. Його підозрюють в організації злочинного каналу, який допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон.