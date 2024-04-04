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Во Львовской области судили мужчину за уклонение от военного призыва — как его наказали

4 апреля 2024 17:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области судили мужчину за уклонение от военного призыва — как его наказали
Судебное заседание. Фото иллюстративный: Винницкий апелляционный суд
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области судили 38-летнего жителя Запорожья, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Прокуроры через апелляцию отстояли реальную меру наказания.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 4 апреля.

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"По публичному обвинению прокуроров областной прокуратуры в суде апелляционной инстанции признан виновным 38-летний житель Запорожья по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации", — говорится в сообщении.

Предварительно, решением райсуда фигурант был приговорен к трем годам за решеткой, однако освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Прокуроры не согласились с этим и подали апелляционную жалобу.

Установлено, что в марте 2023 года фигурант временно проживал во Львовской области. Там он и получил повестку.

Мужчина был пригоден по состоянию здоровья для прохождения военной службы. Однако он выразил свое несогласие ТЦК по проведению мобилизации и отказался от отправки в войска, о чем был составлен соответствующий акт об отказе.

"Учитывая все обстоятельства, апелляция поддержала позицию прокуроров и назначила новое наказание в виде трех лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

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Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, с начала 2024 года во Львовской области зафиксировали 2 146 уклонистов от мобилизации. Почти 50% удалось разыскать и доставить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Также местного жителя Николаевской области, отказавшегося от мобилизации, приговорили к трем годам лишения свободы. Он заявил, что не желает проходить военную службу по личным мотивам и не явился на отправку в воинскую часть.

война
суд
правосудие
Запорожье
Львовская область
прокуратура
мобилизация
уклонисты

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