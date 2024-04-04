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У Львівській області судили чоловіка за ухилення від військового призову — як його покарали

4 квітня 2024 17:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області судили чоловіка за ухилення від військового призову — як його покарали
Судове засідання. Фото ілюстративне: Вінницький апеляційний суд
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області судили 38-річного жителя Запоріжжя, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Прокурори через апеляцію відстояли реальну міру покарання.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 4 квітня.

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"За публічного обвинувачення прокурорів обласної прокуратури в суді апеляційної інстанції визнано винним 38-річного жителя Запоріжжя за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, рішенням райсуду фігуранта було засуджено до трьох років за ґратами, проте звільнено від відбування покарання з іспитовим строком два роки. 

Прокурори не погодились з цим та подали апеляційну скаргу. 

Встановлено, що в березні 2023 року фігурант тимчасово проживав у Львівській області. Там він й отримав повістку.

Чоловік був придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. Однак він висловив свою незгоду ТЦК з проведення мобілізації та відмовився від відправки у війська, про що було складено відповідний акт про відмову. 

"Врахувавши всі обставини, апеляція підтримала позицію прокурорів та призначила нове покарання у виді трьох років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

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Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, від початку 2024 року у Львівській області зафіксували 2 146 ухилянтів від мобілізації. Майже 50% вдалось розшукати та доставити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також місцевого жителя Миколаївської області, який відмовився від мобілізації, засудили до трьох років позбавлення волі. Він заявив, що не бажає проходити військову службу з особистих мотивів та не з'явився на відправку до військової частини.

війна
суд
правосуддя
Запоріжжя
Львівська область
прокуратура
мобілізація
ухилянти

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