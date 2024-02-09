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Во Львовской области обезвредили российскую ракету, которая не сдетонировала

9 февраля 2024 20:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области обезвредили российскую ракету, которая не сдетонировала
Взрывотехник рядом с российской ракетой, которая не сдетонировала. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области взрывотехники полиции обезвредили сбитую российскую ракету, которая не сдетонировала. Она упала ночью 7 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в пятницу, 9 февраля.

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"Крылатую ракету Х-101, которую запустили оккупанты в ночь на 7 февраля, сбили бойцы ПВО", — говорится в сообщении.

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Взрывотехник рядом с обломками российской ракеты, которая не сдетонировала. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Обломок российской ракеты. Фото: t.me/mvs_ukraine

Боевая часть российской ракеты весом в 400 килограммов не сдетонировала.

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Взрывотехник. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Пост МВД Украины. Фото: скриншот

Напомним, враг присутствует в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.

Также мы писали, что оккупанты после полуночи 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.

МВД
война
Львовская область
оккупанты
ПВО
ракета

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