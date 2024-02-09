Во Львовской области обезвредили российскую ракету, которая не сдетонировала
Во Львовской области взрывотехники полиции обезвредили сбитую российскую ракету, которая не сдетонировала. Она упала ночью 7 февраля.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в пятницу, 9 февраля.
Обезвреживание российской ракеты
"Крылатую ракету Х-101, которую запустили оккупанты в ночь на 7 февраля, сбили бойцы ПВО", — говорится в сообщении.
Боевая часть российской ракеты весом в 400 килограммов не сдетонировала.
Напомним, враг присутствует в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.
Также мы писали, что оккупанты после полуночи 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.
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