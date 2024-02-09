Во Львовской области обезвредили российскую ракету, которая не сдетонировала

Взрывотехник рядом с российской ракетой, которая не сдетонировала. Фото: t.me/mvs_ukraine

Во Львовской области взрывотехники полиции обезвредили сбитую российскую ракету, которая не сдетонировала. Она упала ночью 7 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в пятницу, 9 февраля.

Читайте также:

Обезвреживание российской ракеты

"Крылатую ракету Х-101, которую запустили оккупанты в ночь на 7 февраля, сбили бойцы ПВО", — говорится в сообщении.

Взрывотехник рядом с обломками российской ракеты, которая не сдетонировала. Фото: t.me/mvs_ukraine

Обломок российской ракеты. Фото: t.me/mvs_ukraine

Боевая часть российской ракеты весом в 400 килограммов не сдетонировала.

Взрывотехник. Фото: t.me/mvs_ukraine

Пост МВД Украины. Фото: скриншот

Напомним, враг присутствует в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.

Также мы писали, что оккупанты после полуночи 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.