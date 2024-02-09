У Львівській області знешкодили російську ракету, яка не здетонувала
У Львівській області вибухотехніки поліції знешкодили збиту російську ракету, яка не здетонувала. Вона впала вночі 7 лютого.
Про це повідомила пресслужба МВС України у п'ятницю, 9 лютого.
Знешкодження російської ракети
"Крилату ракету Х-101, що запустили окупанти в ніч проти 7 лютого, збили бійці ППО", — йдеться у повідомленні.
Бойова частина російської ракети вагою 400 кілограмів не здетонувала.
Нагадаємо, ворог залишається присутнім у Чорному морі, попри загрозу атак надводних дронів. Наразі окупанти вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров", тож рівень ракетної небезпеки досить високий.
Також ми писали, що окупанти після півночі 9 лютого завдали декілька ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав один чоловік.
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