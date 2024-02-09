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У Львівській області знешкодили російську ракету, яка не здетонувала

9 лютого 2024 20:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області знешкодили російську ракету, яка не здетонувала
Вибухотехнік поряд з російською ракетою, яка не здетонувала. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області вибухотехніки поліції знешкодили збиту російську ракету, яка не здетонувала. Вона впала вночі 7 лютого.

Про це повідомила пресслужба МВС України у п'ятницю, 9 лютого.

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"Крилату ракету Х-101, що запустили окупанти в ніч проти 7 лютого, збили бійці ППО", — йдеться у повідомленні.

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Вибухотехнік поряд з уламками російської ракети, яка не здетонувала. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Уламок російської ракети. Фото: t.me/mvs_ukraine

Бойова частина російської ракети вагою 400 кілограмів не здетонувала.

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Вибухотехнік. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Допис МВС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворог залишається присутнім у Чорному морі, попри загрозу атак надводних дронів. Наразі окупанти вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров", тож рівень ракетної небезпеки досить високий.

Також ми писали, що окупанти після півночі 9 лютого завдали декілька ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав один чоловік.

МВС
війна
Львівська область
окупанти
ППО
ракета

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