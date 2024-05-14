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Во Львовской политехнике обустроят лабораторию с симуляцией атомного реактора

14 мая 2024 19:26
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Новая лаборатория с суммизатором работы атомного реактора будет во Львовской политехнике
Оборудование для лаборатории по симуляции работы реактора от партнеров из США. Фото: Львовская политехника
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Украине появится третья лаборатория по симуляции работы атомного реактора. Кафедра теплоэнергетики, тепловых и атомных электрических станций Национального университета "Львовская политехника" получила новое оборудование от партнеров из США.

Об этом сообщает центр коммуникаций Львовской политехники во вторник, 14 мая.

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Во Львовской политехнике будет лаборатория с симулятором работы атомного реактора

Уникальное оборудование для лаборатории для новой лаборатории, а именно шесть контейнеров, Львовской политехнике предоставила Аргонская национальная лаборатория из США. Пока в Украине подобные лаборатории есть только в Одесской и Киевской политехнике.

"Таким образом, все кафедры, которые готовят специалистов по эксплуатации АЭС, будут обеспечены такой лабораторией", — отметил заведующий кафедрой теплоэнергетики, тепловых и атомных электрических станций, профессор Михаил Семерак.

Чем полезна подобная лаборатория

Такая лаборатория обеспечит возможность компьютерно симулировать процессы в атомном реакторе и позволит качественно готовить студентов к оперированию АЭС. За основу для вычисления компьютер берет третий энергоблок Ровенской АЭС.

"Все эти процессы можно проанализировать прямо в аудитории. Можно будет увидеть, что произойдет, если мы изменим параметры, приведет ли это к хорошему или плохому", — добавил профессор.

В лаборатории планируется обеспечить 15 мест для студентов, которые могут изменять параметры в программе и получать рассчитанные показатели работы реактора. Помещения уже обустраивают, на следующей неделе будут устанавливать технику.

Напомним, во Львове заработал Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Это произошло благодаря поддержке Германии.

Также мы писали, что во Львовской в больнице "Охматдет" началась благотворительная миссия американских пластических хирургов Reconstruction. Врачи уже начали консультировать детей с врожденными пороками лица и тех, кто получил травмы из-за военных действий.

США
Львов
Инновации
помощь
лаборатория

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