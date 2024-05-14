Новая лаборатория с суммизатором работы атомного реактора будет во Львовской политехнике

Во Львовской политехнике обустроят лабораторию с симуляцией атомного реактора
В Украине появится третья лаборатория по симуляции работы атомного реактора. Кафедра теплоэнергетики, тепловых и атомных электрических станций Национального университета "Львовская политехника" получила новое оборудование от партнеров из США.
Об этом сообщает центр коммуникаций Львовской политехники во вторник, 14 мая.
Во Львовской политехнике будет лаборатория с симулятором работы атомного реактора
Уникальное оборудование для лаборатории для новой лаборатории, а именно шесть контейнеров, Львовской политехнике предоставила Аргонская национальная лаборатория из США. Пока в Украине подобные лаборатории есть только в Одесской и Киевской политехнике.
"Таким образом, все кафедры, которые готовят специалистов по эксплуатации АЭС, будут обеспечены такой лабораторией", — отметил заведующий кафедрой теплоэнергетики, тепловых и атомных электрических станций, профессор Михаил Семерак.
Чем полезна подобная лаборатория
Такая лаборатория обеспечит возможность компьютерно симулировать процессы в атомном реакторе и позволит качественно готовить студентов к оперированию АЭС. За основу для вычисления компьютер берет третий энергоблок Ровенской АЭС.
"Все эти процессы можно проанализировать прямо в аудитории. Можно будет увидеть, что произойдет, если мы изменим параметры, приведет ли это к хорошему или плохому", — добавил профессор.
В лаборатории планируется обеспечить 15 мест для студентов, которые могут изменять параметры в программе и получать рассчитанные показатели работы реактора. Помещения уже обустраивают, на следующей неделе будут устанавливать технику.
Напомним, во Львове заработал Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Это произошло благодаря поддержке Германии.
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