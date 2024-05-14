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У Львівській політехніці облаштують лабораторію з симуляцією атомного реактора

14 травня 2024 19:26
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Нова лабораторія з сумулятором роботи атомного реактора буде у Львівській політехніці
Обладнання для лабораторії з симуляції роботи реактора від партнерів з США. Фото: Львівська політехніка
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

В Україні з'явиться третя лабораторія зі симуляції роботи атомного реактора. Кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій Національного університету "Львівська політехніка" отримала нове обладнання від партнерів із США.

Про це повідомляє центр комунікацій Львівської політехніки у вівторок, 14 травня.

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У Львівській політехніці буде лабораторія із симулятором роботи атомного реактора

Унікальне обладнання для лабораторії для нової лабораторії, а саме шість контейнерів, Львівській політехніці надала Аргонська національна лабораторія зі США. Наразі в Україні подібні лабораторії є лише в Одеській та Київській політехніці. 

"Таким чином усі кафедри, що готують спеціалістів з експлуатації АЕС, будуть забезпечені такою лабораторією", — зазначив завідувач кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, професор Михайло Семерак.

Чим корисна подібна лабораторія

Така лабораторія забезпечить можливість комп’ютерно симулювати процеси в атомному реакторі та дасть змогу якісно готувати студентів до оперування АЕС. За основу для обчислень комп’ютер бере третій енергоблок Рівненської АЕС.

"Усі ці процеси можна проаналізувати просто в аудиторії. Можна буде побачити, що відбудеться, якщо ми змінимо параметри, — чи приведе це до доброго чи поганого", — додав професор.

У лабораторії планується забезпечити 15 місць для студентів, які зможуть змінювати параметри у програмі й отримувати обраховані показники роботи реактора. Приміщення вже облаштовують, наступного тижня встановлюватимуть техніку.

Нагадаємо, що у Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Це сталося завдяки підтримці Німеччини.

Також ми писали, що у Львівській в лікарні "Охматдит" розпочалась благодійна місія американських пластичних хірургів Reconstruction. Лікарі вже почали консультувати дітей з вродженими вадами обличчя та тих, хто зазнав травм через військові дії.

США
Львів
Інновації
допомога
лабораторія

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