У Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN
У Львові у п'ятницю, 10 травня, запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Це сталося завдяки підтримці Німеччини.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.
Центр протезування та ортезування UNBROKEN
Завдяки новому центру можна виготовляти одну тисячу протезів на рік. До того ж це одна тисяча квадратних метрів робочої площі та 40 протезистів, серед, яких ще недавні пацієнти.
"Все це завдяки підтримці Німеччини. Свенья Шульце фактично стала хресною мамою цього проєкту. Сьогодні Німеччина є одним із наших найбільшими донорів", — додав Садовий.
Нагадаємо, у Львові в лікарні "Охматдит" розпочалась благодійна місія американських пластичних хірургів Reconstruction. Лікарі вже почали консультувати дітей ыз вродженими вадами обличчя та тих, хто зазнав травм через військові дії.
Також у Львівському перинатальному центрі народилася дівчинка з критичною масою тіла — 600 грамів. Лікарі близько чотирьох місяців виходжували дитину, щоб врятувати їй життя.
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