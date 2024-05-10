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У Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN

10 травня 2024 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN
Відкриття Центру протезування та ортезування UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові у п'ятницю, 10 травня, запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Це сталося завдяки підтримці Німеччини.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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Центр протезування та ортезування UNBROKEN

Завдяки новому центру можна виготовляти одну тисячу протезів на рік. До того ж це одна тисяча квадратних метрів робочої площі та 40 протезистів, серед, яких ще недавні пацієнти. 

"Все це завдяки підтримці Німеччини. Свенья Шульце фактично стала хресною мамою цього проєкту. Сьогодні Німеччина є одним із наших найбільшими донорів", — додав Садовий.

Нагадаємо, у Львові в лікарні "Охматдит" розпочалась благодійна місія американських пластичних хірургів Reconstruction. Лікарі вже почали консультувати дітей ыз вродженими вадами обличчя та тих, хто зазнав травм через військові дії.

Також у Львівському перинатальному центрі народилася дівчинка з критичною масою тіла — 600 грамів. Лікарі близько чотирьох місяців виходжували дитину, щоб врятувати їй життя.

Німеччина
лікарні
Львів
протезування

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