У Львові лікарі врятували життя дівчинці, яка народилась із вагою 600 грамів

Новонароджена дівчинка. Фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр

У Львівському перинатальному центрі народилася дівчинка з критичною масою тіла — 600 грамів. Лікарі близько чотирьох місяців виходжували дитину, щоб врятувати їй життя.

Про це повідомили у медичній установі.

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"119 днів провела у нашому Центрі дитина, яка народилася з вагою 600 грамів на 26 тижні гестації. Батьки назвали дівчинку Владислава-Марія", — написали лікарі, говорячи про народження дівчинки.

Зазначається, що дитина мала критичну масу тіла, внаслідок чого не могла самостійно дихати. Через це її терміново підключили до апаратної вентиляції легень. Згодом дівчинці провели операцію лазерної корекції сітківки обох очей, щоб вберегти зір.

Загалом крихітка перебувала під цілодобовим наглядом медиків у перинатальному центрі 75 днів, після чого ще 44 дні на другому етапі виходжування.

"Після майже 4 місяців боротьби за життя, на 119 добу Владиславу-Марію успішно виписали додому з вагою 2440 грамів та зростом 42 сантиметри", — написали у медичній установі.

Дівчинка з матір'ю. Фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр

Дівчинка з батьком. Фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр

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