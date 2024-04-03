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В укритті Львівського перинатального центру облаштували пологовий та палати

3 квітня 2024 15:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В укритті Львівського перинатального центру облаштували пологовий та палати
Облаштоване укриття. Фото: Максим Козицький\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В укритті Львівського обласного клінічного перинатального центру облаштували пологовий зал, операційну, а також палати інтенсивної терапії та постінтенсивного догляду. Облаштування укриття обійшлося у майже 16 мільйонів гривень. 

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький

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Облаштування укриття перинатального центру

За словами Козицького, до повномасштабної війни підвальне приміщення використовували для побутових потреб. Адже більше не дозволяла навіть висота стелі, яке складає всього 1,5 метра. 

Тож, для того, щоб провести реконструкцію, укриття заглибили на понад метр. Крім того, замінили каналізацію, пожежну систему, систему вентиляції, а також провели інтернет. 

Усього на облаштування пішло близько 16 мільйонів. Понад 4 мільйони передали благодійники, з обласного бюджету виділили 2 мільйони 600 тисяч гривень у 2022 році та майже 4 мільйони — у 2023. Ще близько 6 мільйонів гривень — це гроші самого перинатального.

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Облаштоване укриття. Фото: Максим Козицький\Telegram
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Облаштоване укриття. Фото: Максим Козицький\Telegram
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Облаштоване укриття. Фото: Максим Козицький\Telegram

Нагадаємо, у Львові 46-річна жінка усьоме стала матір'ю. 

До слова, нещодавно стало відомо, яку суму можна отримати батькам замість "пакунку малюка" у 2024 році.

війна
українці
Львів
Україна
пологовий будинок
війна в Україні
укриття
пологи
Максим Козицький

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