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В укрытии Львовского перинатального центра обустроили роддом и палаты

3 апреля 2024 15:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В укрытии Львовского перинатального центра обустроили роддом и палаты
Обустроенное укрытие. Фото: Максим Козицкий\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В укрытии Львовского областного клинического перинатального центра обустроили родзал, операционную, а также палаты интенсивной терапии и постинтенсивного ухода. Обустройство укрытия обошлось почти в 16 миллионов гривен.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий

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Обустройство укрытия перинатального центра

По словам Козицкого, до полномасштабной войны подвальное помещение использовалось для бытовых нужд. Ведь больше не позволяла даже высота потолков, составляющяя всего 1,5 метра.

Поэтому для того, чтобы провести реконструкцию, укрытие углубили более метра. Кроме того, заменили канализацию, пожарную систему, систему вентиляции, а также провели Интернет.

Всего на обустройство ушло около 16 миллионов. Более 4 миллионов передали благотворители, из областного бюджета выделили 2 миллиона 600 тысяч гривен в 2022 году и почти 4 миллиона — в 2023. Еще около 6 миллионов гривен — это деньги самого перинатального.

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Обустроенное укрытие. Фото: Максим Козицкий\Telegram
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Обустроенное укрытие. Фото: Максим Козицкий\Telegram
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Обустроенное укрытие. Фото: Максим Козицкий\Telegram

Напомним, во Львове 46-летняя женщина в седьмой раз стала матерью.

К слову, недавно стало известно, какую сумму можно получить родителям вместо "упаковки малыша" в 2024 году.

война
украинцы
Львов
Украина
родильный дом
война в Украине
укрытия
роды
Максим Козицкий

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