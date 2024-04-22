Во Львове врачи спасли жизнь девочке, которая родилась с весом 600 граммов

Новорожденная девочка. Фото: Львовский областной клинический перинатальный центр

Во Львовском перинатальном центре родилась девочка с критической массой тела — 600 граммов. Врачи около четырех месяцев выхаживали ребенка, чтобы спасти ему жизнь.

Об этом сообщили в медицинском учреждении.

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"119 дней провел в нашем Центре ребенок, который родился с весом 600 граммов на 26 неделе гестации. Родители назвали девочку Владислава-Мария", — написали врачи, говоря о рождении девочки.

Отмечается, что ребенок имел критическую массу тела, в результате чего не мог самостоятельно дышать. Поэтому его срочно подключили к аппаратной вентиляции легких. Впоследствии девочке провели операцию лазерной коррекции сетчатки обоих глаз, чтобы уберечь зрение.

В общем, кроха находилась под круглосуточным наблюдением медиков в перинатальном центре 75 дней, после чего еще 44 дня на втором этапе выхаживания.

"После почти 4 месяцев борьбы за жизнь, на 119 сутки Владиславу-Марию успешно выписали домой весом 2440 граммов и ростом 42 сантиметра", — написали в медицинском учреждении.

Девочка с матерью. Фото: Львовский областной клинический перинатальный центр

Девочка с отцом. Фото: Львовский областной клинический перинатальный центр

Напомним, во Львове 46-летняя женщина в седьмой раз стала матерью.

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