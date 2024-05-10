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Во Львове заработал Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN

10 мая 2024 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове заработал Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN
Открытие Центра протезирования и ортезирования UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове в пятницу, 10 мая, открылся Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Это произошло благодаря поддержке Германии.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN

Благодаря новому центру можно производить одну тысячу протезов в год. К тому же это тысяча квадратных метров рабочей площади и 40 протезистов, среди которых еще недавние пациенты.

"Все это благодаря поддержке Германии. Свенья Шульце фактически стала крестной мамой этого проекта. Сегодня Германия является одним из наших крупнейших доноров", — добавил Садовый.

Напомним, во Львове в больнице "Охматдет" началась благотворительная миссия американских пластических хирургов Reconstruction. Врачи уже начали консультировать детей с врожденными пороками лица и тех, кто получил травмы из-за военных действий.

Также во Львовском перинатальном центре родилась девочка с критической массой тела 600 граммов. Врачи около четырех месяцев выхаживали ребенка, чтобы спасти ему жизнь.

Германия
больницы
Львов
протезирование

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