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У Львові діти можуть отримати безкоштовну консультацію від американських пластичних хірургів

29 квітня 2024 09:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові діти можуть отримати безкоштовну консультацію від американських пластичних хірургів
Пластичні хірурги США оглядають дітей в "Охматдиті". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львові в лікарні "Охматдит" розпочалась благодійна місія американських пластичних хірургів Reconstruction. Лікарі вже почали консультувати дітей ыз вродженими вадами обличчя та тих, хто зазнав травм через військові дії.

Про це повідомила пресслужба "Охматдиту" у понеділок, 29 квітня. 

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Зазначається, що у львівському "Охматдиті" американські медики вже почали консультації дітей із вродженими вадами обличчя або тих, які зазнали травм обличчя чи шиї через війну в Україні.

  • У Львові діти можуть отримати безкоштовну консультацію від американських пластичних хірургів - фото 1
    Пластичні хірурги США оглядають дітей в "Охматдиті". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV
  • У Львові діти можуть отримати безкоштовну консультацію від американських пластичних хірургів - фото 2
    Пластичні хірурги США оглядають дітей в "Охматдиті". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV
  • У Львові діти можуть отримати безкоштовну консультацію від американських пластичних хірургів - фото 3
    Пластичні хірурги США в "Охматдиті". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV
  • У Львові діти можуть отримати безкоштовну консультацію від американських пластичних хірургів - фото 4
    Пластичні хірурги США оглядають дітей в "Охматдиті". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV
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До фахових спеціалістів могли звертатися діти із мінно-вибуховими травмами, вродженими вадами розвитку, вродженими та набутими вадами повік і очей, судинними мальформаціями голови та шиї.

У лікарні розповіли, що всього в Україну зі США прибуло 14 медиків. Це спеціалісти із пластичної та щелепно-лицевої хірургії, розщілин губи й піднебіння, дерматологи, отоларингологи тощо. 

"Це вже шостий візит американських медиків в Україну. Така співпраця не тільки допомагає постраждалим, а й сприяє передачі багаторічного досвіду фахівців з найкращих клінік США українським пластичним хірургам", — йдеться у повідомленні. 

Лікарня зазначає, що записати дітей на консультацію можна за номером: 067 760 00 31. Адреса лікарні "Охматдит" — вул. Лисенка, 31.

Раніше ми повідомляли, що у львівському "Охматдиті" уже втретє працювала команда хірургів зі США, яка загалом проконсультувала понад 100 дітей і 20 прооперувала. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові вперше за всю історію України пацієнтці провели трансплантацію одразу двох органів.

США
діти
Львів
лікарі
Охматдит

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