Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове дети могут получить бесплатную консультацию от американских пластических хирургов arrow

Во Львове дети могут получить бесплатную консультацию от американских пластических хирургов

29 апреля 2024 09:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове дети могут получить бесплатную консультацию от американских пластических хирургов
Пластические хирурги США осматривают детей в "Охматдете". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львове в больнице "Охматдет" началась благотворительная миссия американских пластических хирургов Reconstruction. Врачи уже начали консультировать детей с врожденными пороками лица и тех, кто получил травмы из-за военных действий.

Об этом сообщила пресс-служба "Охматдета" в понедельник, 29 апреля.

Читайте также:

Американские врачи во Львове

Отмечается, что во львовском "Охматдете" американские медики уже начали консультации детей с врожденными пороками лица или тех, кто получил травмы лица или шеи из-за войны в Украине.

  • Во Львове дети могут получить бесплатную консультацию от американских пластических хирургов - фото 1
    Пластические хирурги США осматривают детей в "Охматдете". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV
  • Во Львове дети могут получить бесплатную консультацию от американских пластических хирургов - фото 2
    Пластические хирурги США осматривают детей в "Охматдете". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV
  • Во Львове дети могут получить бесплатную консультацию от американских пластических хирургов - фото 3
    Пластические хирурги США в "Охматдете". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV
  • Во Львове дети могут получить бесплатную консультацию от американских пластических хирургов - фото 4
    Пластические хирурги США осматривают детей в "Охматдете". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV
1/44

К профессиональным специалистам могли обращаться дети с минно-взрывными травмами, врожденными пороками развития, врожденными и приобретенными пороками век и глаз, сосудистыми мальформациями головы и шеи.

В больницы рассказали, что всего в Украину из США прибыло 14 медиков. Это специалисты по пластической и челюстно-лицевой хирургии, ущельям губы и неба, дерматологи, отоларингологи и т.д.

"Это уже шестой визит американских медиков в Украину. Такое сотрудничество не только помогает пострадавшим, но и способствует передаче многолетнего опыта специалистов из лучших клиник США украинским пластическим хирургам", — говорится в сообщении.

Больница отмечает, что записать детей на консультацию можно по номеру: 067 760 00 31. Адрес больницы "Охматдет" — ул. Лысенко, 31.

Ранее мы сообщали, что во львовском "Охматдете" уже в третий раз работала команда хирургов из США, которая проконсультировала более 100 детей и 20 прооперировала.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове впервые за всю историю Украины пациентке провели трансплантацию сразу двух органов.

США
дети
Львов
врачи
Охматдет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри