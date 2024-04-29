Во Львове дети могут получить бесплатную консультацию от американских пластических хирургов

Пластические хирурги США осматривают детей в "Охматдете". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV

Во Львове в больнице "Охматдет" началась благотворительная миссия американских пластических хирургов Reconstruction. Врачи уже начали консультировать детей с врожденными пороками лица и тех, кто получил травмы из-за военных действий.

Об этом сообщила пресс-служба "Охматдета" в понедельник, 29 апреля.

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Отмечается, что во львовском "Охматдете" американские медики уже начали консультации детей с врожденными пороками лица или тех, кто получил травмы лица или шеи из-за войны в Украине.

Пластические хирурги США осматривают детей в "Охматдете". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV

Пластические хирурги США осматривают детей в "Охматдете". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV

Пластические хирурги США в "Охматдете". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV

Пластические хирурги США осматривают детей в "Охматдете". Фото: facebook/OHMATDYTLVIV 1/4 ​ 4

К профессиональным специалистам могли обращаться дети с минно-взрывными травмами, врожденными пороками развития, врожденными и приобретенными пороками век и глаз, сосудистыми мальформациями головы и шеи.

В больницы рассказали, что всего в Украину из США прибыло 14 медиков. Это специалисты по пластической и челюстно-лицевой хирургии, ущельям губы и неба, дерматологи, отоларингологи и т.д.

"Это уже шестой визит американских медиков в Украину. Такое сотрудничество не только помогает пострадавшим, но и способствует передаче многолетнего опыта специалистов из лучших клиник США украинским пластическим хирургам", — говорится в сообщении.

Больница отмечает, что записать детей на консультацию можно по номеру: 067 760 00 31. Адрес больницы "Охматдет" — ул. Лысенко, 31.

Ранее мы сообщали, что во львовском "Охматдете" уже в третий раз работала команда хирургов из США, которая проконсультировала более 100 детей и 20 прооперировала.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове впервые за всю историю Украины пациентке провели трансплантацию сразу двух органов.