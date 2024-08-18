Взрыв в детском развлекательном центре Львова — трое детей получили травмы

Люди в развлекательном центре "Леоленд". Фото: Varta1

В субботу, 17 августа, во львовском развлекательном центре "Леоленд" во время эксперимента взорвалась колба. В результате инцидента трое детей получили травмы.

Об этом пишет издание "ZAXID.NET".

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Что произошло

"На открытии новой станции в городе профессий Kidlandia сегодня, 17 августа, случился неприятный случай. Треснула и разлетелась вдребезги термоколба, которая на происходящем была частью реквизита. Мы очень обеспокоены, ведь пострадали трое стоящих рядом деток и приглашенный аниматор, который в момент инцидента держал колбу в руках", — сообщается на Facebook-странице развлекательного заведения.

Пост "Леоленда"

После инцидента на место вызвали бригаду неотложной помощи, которая немедленно доставила пострадавших в больницу.

В пресс-службе Больницы Святого Николая уточнили, что двое детей (мальчик 9 лет и девочка 10 лет) получили незначительные осколочные ранения брови и веки. Им обоим провели первичную хирургическую обработку ран и наложили швы.

Третьим ребенком был восьмилетний мальчик, поступивший с поверхностной травмой головы и ушибом мягких тканей в результате падения.

Всем трем пострадавшим медучреждение предоставило необходимую помощь, после чего детей отпустили домой.

Люди в развлекательном центре "Леоленд" Фото: Varta1

"Сейчас тщательно выясняем причины этого инцидента, проверяем видео с камер наблюдения. Впоследствии сообщим вам о деталях проверки. Будем очень благодарны, если вы с пониманием отнесетесь к нам и дадите время все наладить", — добавили в сообщении "Leolend".