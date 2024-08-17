Во Львове мошенник с помощью смартфона незаконно завладел чужими средствами, его осудили на 5 лет лишения свободы

Судебное заседание. Иллюстративное фото: UA Полтава

Во Львове житель Кривого Рога с помощью смартфона получил доступ к банковской карте другого мужчины и противоправным образом завладел чужими средствами на сумму 38 036 гривен. Суд постановил лишить мошенника свободы сроком на пять лет и один месяц.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Злоумышленник, располагая сим-картой мобильного оператора lifesell, сумел получить доступ к интернет-банкингу "Приват24", принадлежавшему другому мужчине. Находясь в ТРЦ "Форум Львов", мошенник совершил ряд незаконных банковских операций с целью собственного обогащения.

Кроме того, аналогичные действия мужчина совершил в других локациях. В общей сложности он нанес финансовый ущерб потерпевшему на сумму 38 036 гривен 21 копейку. Таким образом, фактически было совершено похищение чужого имущества.

Решение суда

Проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд пришел к выводу, что подозреваемый виновен в совершении преступления. Учитывая время, уже проведенное мужчиной за решеткой, а также приговоры по другим судебным делам, суд избрал злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и один месяц.

Кроме того, мужчина должен выплатить 3029 гривен для покрытия судебных издержек. Наложенный судом арест на личное имущество осужденного отменяется.