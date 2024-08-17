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У Львові шахрай за допомогою смартфона незаконно заволодів чужими коштами — що вирішив суд

17 серпня 2024 21:13
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Львові шахрай за допомогою смартфона незаконно заволодів чужими коштами, його засудили на 5 років позбавлення волі
Судове засідання. Ілюстративне фото: UA Полтава
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові мешканець Кривого Рогу за допомогою смартфона отримав доступ до банківської картки іншого чоловіка і протиправним чином заволодів чужими коштами на суму 38 036 гривень. Суд ухвалив позбавити шахрая волі на строк п'ять років і один місяць.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Зловмисник, маючи у своєму розпорядженні сім-картку мобільного оператора lifesell, зумів отримати доступ до інтернет-банкінгу "Приват24", який належав іншому чоловіку. Перебуваючи у ТРЦ "Форум Львів", шахрай здійснив низку незаконних банківських операцій з метою власного збагачення.

Окрім того, аналогічні дії чоловік здійснив в інших локаціях. Загалом він завдав фінансової шкоди потерпілому на суму 38 036 гривень 21 копійку. Таким чином фактично було здійснене викрадення чужого майна.

Рішення суду

Проаналізувавши та оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, суд прийшов до висновку, що підозрюваний винний у скоєнні злочину. Враховуючи час, вже проведений чоловіком за ґратами, а також вироки в інших судових справах, суд обрав зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років і один місяць.

Окрім того, чоловік має виплатити 3029 гривень для покриття судових витрат. Накладений судом арешт на особисте майно засудженого скасовується. 

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